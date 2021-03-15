“تحديث وتقوية الموقع” الآن أعرف كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021 عبر tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021، عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ يبحث عنه مئات الألف من الطلاب الجزائريين، في مراحل التعليم المختلفة للتعليم قبل الجامعي” الابتدائي والإعدادي، الثانوي”، للاستعلام عن نتائجهم للفصل الدراسي الأول وتسعى دائمة وزارة التربية الوطنية إلي التطوير، فقد تم أنشاء هذا الموقع في عام 2018 وما زال يقدم خدماته حتى اليوم للطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة النتائج ومتابعة أبنائهم في المدارس، خاصة في ظل التعليم عن بعد الذي تعتمده معظم دول العالم الآن، كما أطلقت الوزارة خدمة sms للاطلاع عن النتائج لمزيد من التيسير للطلاب وأولياء أمورهم.

يقر المستخدم أنه لن يقوم بالتسجيل في النظام المعلوماتي واستخدامه والدخول إليه منتحلاً شخصية شخص أخر. يقر المستخدم بأن استخدام النظام والدخول إليه يكون لأغراض سلمية ومشروعة ويلتزم بأنه لا يقوم بأي أعمال مخالف ينتج عنه جريمة بموجب النظام في الجزائر. يقر المستخدم بصحة البيانات والمعلومات التي يسجلها على المنظومة ويتحمل مسئولية صحتها.

شروط الدخول واستخدام المنظومة المعلوماتيةكشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021

يمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب في المدارس معرفة نقاط الفصل الدراسي الأول عبر رابط، موقع فضاء أولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية برقم التعريف المدرسي.

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz .

. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لمن له حساب قديم ومن ليس له حساب يجب عمل حساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الدخول علة نتائج أبنائي.

تحديد قسم النتائج ثم تحديد نتائج الفصل الدراسي الأول.

الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

استخراج النتائج عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكترونيوزارة التربية الوطنية كشف نقاط التلاميذ الفصل الأول 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج الطلاب المتمدرسين سوف يتم الاطلاع عليها من خلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وعن طريق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأن نتائج الطلاب الأحرار سوف يتم الاستعلام عنها عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الخاصين بنتائج شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وعلى المرشحين تبليغ مدريات التربية التابعين لها بالتصحيحات كتابياًَ، قبل يوم 18 من شهر مارس الجاري وهو أخر موعد وتتمنى الوزارة التوفيق لجميع الطلاب.

الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع فضاء أولياء التلاميذ على الإنترنت.

الضغط على مربع تذكرني وأيقونة أنا لست برنامج ر وبورت.

تسجيل البيانات المطلوبة من ولي الأمر أو التلميذ الرغب في أنشاء حساب جديد “البريد الإلكتروني كلمة المرور”.

الضغط على تسجيل البيانات الجديدة وبذالك يكون تم أنشاء حسب جديد على الموقع للاستفادة من جميع خدماته.

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طريقة أنشاء حساب جديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ