أعرف طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ code barry لمعرفة كشف النقاط عبر الأرضية الرقمية

الرقمية الأرضية الجزائرية التابعة لوزارة التربية الوطنية وموقع فضاء أولياء التلاميذ، يبحث مئات ألاف من التلاميذ في جميعه مراحل التعليم قبل الجامعي “الابتدائي والمتوسط والثانوي”،عن الرابط الخاص بهما للتسجيل والاطلاع على كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الأول 2021 عن طريق إدخال كود الطالب “code barry، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية الوطنية ودعت الطلاب إلي الدخول من خلال الحساب الشخصي للتلميذ وولي الأمر، ومن ليس لهم حساب يمكنهم عمل حساب جديد بسهولة، وقالت الوزارة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول عبر الموقع والاطلاع على النتيجة إلكترونياً، يمكنهم الذهاب إلي المدرسة يوم 21 من الشهر الجارس شهر مارس 2021 واستلام كشف النقاط الورقي.

شروط استخدام المواقع المعلوماتية والالتزامات الواجب معرفتها

يلتزم المستخدم للنظام المعلوماتي بأن جميع البيانات والمعلومات التي يقوم بتسجيلها هي معلومات دقيقة وصحيحة، وأنه مسئول عنها ويقر أيضاً بأن يستخدم المواقع في الأعمال المشروعة التي لا تخالف النظام الجزائري، وأنه لا ينتحل شخصية شخص أخر ويقوم بالعبث بالمعلومات والبيانات الخاصة به وإلا عرض نفسه للمسائلة القانونية.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني

دعت وزارة التربية الوطنية في الجزائر التلاميذ إلي الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة النتيجة، بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وقالت عبر بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني أن الوزارة أنها أتمت المراجعة للتأكد من صحة الرصد لنقاط الطلاب، ودعت الطلاب المترشحين المتمدرسين إلي الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والأرضية الرقمية للاستعلام عن النتيجة، أما الطلاب الأحرار فيدخلون على رابط الديوان الوطني الخاص بالشهادة المتوسطة.

الدخول على البوابة الإلكترونية tharwa.education.gov.dz .

. تسجيل كلمة السر واسم المستخدم.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة” النوع، تاريخ الميلاد، اسم الولاية، رقم التسجيل”.

تسجيل قسم النتائج الفصل الدراسي الأول ثم الضغط على عرض النتيجة.

موقع وزارة التربية الوطنية. موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. موقع الأرضية الرقمية لوزارة التربية. موقع فضاء أولياء التلاميذ.

طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على كشف النقاطوزارة التربية الوطنية تحدد الروابط الرسمية لكشف نقاط التلاميذكشف فضاء أولياء التلاميذ عبر الأرضية الرقمية

أعلن مكتب السيد وزير التربية الوطنية الجزائري / محمد واجعوط، أن المواقع التي يتم نشر كشوف التلاميذ عليها تعمل بكفاءة ودعا الطلاب إلي المحاولة أكثر من مرة في حال أن الموقع لا يفتح معهم، وذالك يكون بسبب الضغط الكبير من الطلاب وقال أن الطلاب الذين يستعلمون من خارج الجزائر لن يفتح الموقع معهم، فقط يمكن الدخول على المواقع من داخل الأراضي الجزائرية.