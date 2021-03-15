بايدن : قمتى مع زعماء الهند واليابان وأستراليا كانت جيدة للغاية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للصحفيين فى البيت الأبيض، قال بايدن فى معرض رده على سؤال حول مسار قمة "الحوار الأمنى الرباعي" (QUAD): "سارت الأمور على ما يرام وبدا أن الجميع أعجبوا بها كثيرا".

واتفقت دول هذا التحالف خلال أول اجتماع لها على مستوى القمة، على التصدى للتحديات فى المحيطين الهادئ والهندى بشكل مشترك.

وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذى يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، والذى أطلقت عليه وسائل الإعلام "الناتو الآسيوى"، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وجاء فى البيان المشترك لزعماء الدول الأربع: "نحن متمسكون بتفعيل النظام الحر والمفتوح والمبنى على قواعد القانون الدولي، لضمان الأمن والازدهار والتصدى للتهديدات فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى وخارجها".

كما أكد التحالف أنه يعتزم التصدى "للتحديات المحتملة" فى بحر الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقى