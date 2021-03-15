بايدن : التحقيقات مع حاكم نيويورك بسبب التحرش مستمرة وننتظر نتائجها

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن للصحفيين فى البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على كومو الاستقالة: "أعتقد أن التحقيق جار، ويجب أن نرى ما سيخرج عنه من نتائج".
يواجه كومو اتهامات بالتحرش الجنسى من قبل سبع فتيات، وتعرض لضغوط حول حجب إدارته لعدد الوفيات بسبب كورونا بدور رعاية المسنين فى الولاية.
ويوم الجمعة الماضى، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، تشاك شومر وكيرستن غيليبراند، والعديد من أعضاء الكونغرس بالولاية، بمن فيهم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، كومو إلى التنحى.
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