5 دول تعلن تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة رويتر للأنباء أن قرار هولندا جاء بعد تعليق إيرلند لـ لقاح أسترازينيكا، حيث أكد الدكتور رونان غلين، نائب كبير المسؤولين الطبيين فى أيرلندا، أن التوصية قُدمت بعد أن أبلغت وكالة الأدوية النرويجية عن 4 حالات لتجلط الدم بين بالغين بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا.

لقاح أسترازينيكا

من جانبها، قالت شركة أسترازينيكا فى بيان لها إنه بعد مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كورونا بـ لقاح أسترازينيكا فى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوى أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح فى أى فئة عمرية محددة.

جدير بالذكر، أن السلطات فى الدنمارك والنرويج وأيسلندا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا لمشاكل تتعلق بالتجلط، فى حين أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا الأسبوع الماضى، إلى حين التحقيق وفاة ناجمة عن اضطرابات تخثر الدم.