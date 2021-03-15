إجراء احترازى .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة فى بيان: "بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، فى إجراء احترازى وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد للتطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".

وأفاد البيان: "هذه الخطوة التى جاءت فى أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا فى وقت سابق من الأحد، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح".