Sa رابط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وبوابة تقديم الاعتراض hrsd.gov.sa/ar/queries

صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تحدد لها الموعد اليوم الأحد الأول من شعبان 1442- 14 مارس 2021، ويقوم المواطن السعودي المستحق للدعم والمسجل من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية، والذي قام بتحديث البيانات الخاصة به مسبقا، أن يقوم بالدخول ومعرفة أسماء من يتم صرف المساعدات المقطوعة لهم كما يحق لمن يكن موجودا بلائحة الأسماء أن يقوم بتقديم الاعتراضات على رابط اعتراض وزارة الموارد البشرية.

رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية

صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يتم مساء اليوم الإعلان عن لوائح بأسماء من يتم صرف المساعدات المقطوعة لهم، ويتم تحديد المبلغ الذي يتم تحويله بشكل آلي على الحسابات البنكية للمستفيدين حسب منظومة وآلية خاصة يتم فيها وضع عدد من الاعتبارات، حيث يتم احتساب عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للمستفيد، كما يتم أيضا التأكد من البيانات الخاصة به بعد أن يقوم بتحديثها والتأكد من البيانات الجديدة، ولا يتم صرف المساعدات المقطوعة في حال كان المواطن يتقاضى مبالغ شهرية من هيئة حكومية أخرى بالمملكة، ويقوم المتظلمين من صرف المقطوعة بتقديم الاعتراض على الرابط المخصص لذلك بوزارة الموارد.

يقوم المستخدم أولا بالولوج على خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة. ثانيا يقوم بكتابة الرقم المدني الخاص به والذي قام بتسجيله وقت تحديث البيانات. ومن الهام أن يتم التأكد من الاستخدام البشري فلابد من كتابة رمز التحقق. يبدأ العرض.

يقوم المستخدم أولا بالانتظار حتى يتم تنزيل أسماء المشمولين بمقطوعة الضمان، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية اليوم. لا يتم تفعيل رابط الاعتراض إلا في حال ظهرت النتائج. يقوم المستخدم بالدخول على رابط اعتراضات وزارة الموارد البشرية. يقوم باختيار ايقونة “ابدأ الخدمة” أعلى الصفحة. يتم كتابة البيانات والاعتراض المقدم منه. يقوم بحفظ البيانات ثم الخروج. يتم الرد على الاعتراض بعد خمسة عشر يوما من تقديمه، على أن يكون الرد مسببا.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعةخطوات تقديم الاعتراض

تم الانتهاء من إعلان نتائج المساعدات المقطوعة في مارس 2021 بالأول من شعبان 1442 الأحد وقد حصل الحاصلين على مقطوعة الضمان على المبالغ المقرر لهم صرفها على حساباتهم البنكية ويمكنهم تسلمها ابتداء من الاثنين 2 شعبان 1442، وقد قامت الوزارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية، بتفعيل رابط تقديم الاعتراضات المبيّن أعلى بالمقال، ليبدأ تقديم الاعتراض ابتداء من اليوم ويكون الرد جاهزا خلال 15 يوم.