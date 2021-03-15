منصة مدرستي الواجبات المنزلية 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الملكة عن منصة مدرستي الواجبات المنزلية، وقد ازدادت معدلات البحث عن المنصة مؤخراً بسبب اعتماد وزارة التعليم السعودية على المنصة في استكمال العام الدراسي الحالي بعد إغلاق جميع المدارس بسبب جائحة كورونا، وقد تميزت المنصة بتقديم كافة المقررات الدراسية بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية، وهناك مميزات كثيرة أخرى سنوضحها لكم خلال المقالة، ومما لا شك فيه أن وزارة التعليم السعودية تهتم بصحة الطلاب والطالبات ولهذا فضلت استكمال العام الدراسي عن طريق التعليم عن بعد بشكل إلكتروني، ووضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في منصة مدرستي، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي الواجبات المنزلية

لكي يستطيع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية استكمال العام الدراسي يجب عليهم تسجيل الدخول في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ولهذا نوضح لكم بالتفصيل كافة الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة مدرستي كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. سجل الدخول في الموقع وإذا لم يكن لديك حساباً أنشأ حساباً على تطبيق توكلنا.

الآن سجل الدخول على المنصة واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

أنت الآن تستخدم المنصة وتتابع دروسك اليومية.

وزارة التعليم السعودية

مما لا شك فيه أن وزارة التعليم السعودية قد قامت بجهد كبير في استكمال هذا العام الدراسي رغم كل المعوقات التي قابتها من تداعيات فيروس كورونا وانتشاره، وقد أطلقت منصة مدرستي للتعليم عن بعد كوقع إلكتروني يستطيع من خلاله الطلاب استكمال دراستهم ومتابعة دروسهم اليومية وعمل واجباتهم المنزلية وأداء الإختبارات من خلاله.

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