عاجل وزارة العمل إلغاء نظام الكفيل

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية، حيث هناك الكثير من التابعين في المملكة العربية السعودية الذين يبحث عن صحة إلغاء نظام الكفيل لذلك في هذا المقال سوف نشرح لكم ما تم فعله من قبل وزارة العمل لدي المملكة العربية السعودية، الإلغاء النهائي لنظام الكفالة في المملكة العربية السعودية لجميع الوظائف في السعودية التي تقبل العمالة الوافدة ،ولكن ما هي الفوائد التي تعود علي الوافد من هذا القرار، خدمة التنقل الوظيفي: هي خدمة تتيح للعامل الاختيار بين مواصلة عمله أو الانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء مدة عقد العمل ، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل ، وهو شرط مطلوب في النظام الجديد ، ولكن يلتزم العامل بكافة الضوابط والشروط التي تضعها الوزارة لتنظيم آليات النقل والالتزام بفترة الإخطار. يمكن للعامل أيضًا الانتقال إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء مدة عقده ، وفي هذه الحالة يجب على العامل استيفاء متطلبات نقل المواد المنصوص عليها في النظام والمضمنة في عقد العمل.

خدمة الخروج والعودة: تمنح هذه الخدمة العامل الوافد حرية التنقل خارج المملكة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة جهة العمل ، ويكفي فقط إخطاره إلكترونياً وفق الآلية المتضمنة في النظام.

خدمة الخروج النهائي: هي خدمة تسمح للعامل الوافد بمغادرة المملكة نهائياً بعد انتهاء مدة عقده ، ولا يحتاج خروجه النهائي من المملكة إلى الحصول على موافقة جهة العمل ، بل يكفي الإخطار الإلكتروني فقط. . كما يجوز له إنهاء العقد في حالة عدم انتهاء مدته ومغادرة المملكة ، وفي هذه الحالة قبل الحصول على تأشيرة الخروج النهائي ، يجب عليه أداء جميع الالتزامات المالية المفروضة عليه وفقًا للقانون في حالة العقد. يتم إنهاؤها.

ماذا يستفيد الوافد من خدمة إلغاء الكفيل

وكانت هذه بعض المميزات التي يحصل عليها الوافد من نظام إلغاء الكفالة في المملكة العربية السعودية