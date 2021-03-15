Madrasiti.sa1442 خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لتلقي الدروس اليوم

رابط منصة مدرستي التعليمية، الذي يبحث عنها فئة كبيرة من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية لتلقي الدروس بصورة يومية من الساعة السادسة صباحا حتي المساء، وتفعيل عملية التواصل الآمن مع القائد وكذلك التواصل مع ولي الأمر لتحقيق حلقة متكاملة ومتواصلة الأركان لتحقيق شروط التعلم الناجح، وعلي الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية في كافة القطاعات إلا إن القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية لم يتأثر بصورة كبيرة حيث استطاعت المنصات التعليمية تحقيق النجاح المرجو منها وتعويض وجود الطلاب في الفصول المدرسية بفصول التعليم الإفتراضية عبر المنصة.

رابط منصة مدرستي التعليمية madrasiti.sa 1442

لتسهيل فرص التعلم الإلكتروني لجميع المراحل التعليمية بما تشملة من مرحلة ابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، نقدم لحضراتكم رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي وكذلك تقديم الوجبات وتقيمها من قبل القائد، حيث يتم البحث بصورة متكررة عن رابط مباشر للدخول علي المنصة خاصة بعد إعتماد المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

تسجيل حضور الطلاب علي منصة مدرستي 1442

نقدم لحضراتكم رابط مباشر للدخول علي منصة مدرستي التعليمية، لتسجيل حضور الطلاب في جميع المراحل التعليمية حول مدن المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة أهم الدروس والتواصل مع المعلمين والمعلمات من خلال المنصة، ويتم تطبيق نظام التعليم الإلكتروني أون لاين هذا العام بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي يعيق حركة المواطنين لسرعة إنتشار الفيروس في الهواء وعن طريق اللمس، وتعتبر منصة مدرستي من أكثر طرق التعليم الإلكتروني التي أثبت فاعليتها وقدرتها علي البقاء، ويتم عمل تطوير وتحديث مستمر للمنصة لضمان تفادي أي مشاكل تقنية أو صعوبات أمام الطلاب، حرصا علي إستمرار العملية التعليمية لحين انتهاء الأزمة والعودة سالمين الي المدارس.