دماء انقلاب ميانمار لا تجف.. 34 وفاة جديدة وإعلان الأحكام العرفية فى بلدتين

جدة - نرمين السيد - وفى السياق ذاته، أعلن المجلس العسكرى فى ميانمار الأحكام العرفية على بلدتى هلاينج ثاريار، وشويبيثا فى يانجون، أكبر مدينة فى البلاد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
انقلاب ميانمار
وأكد المجلس العسكرى أنه يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون فى بلدتى هلاينغ ثاريار وشويبيثا، لأداء الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء.
جدير بالذكر، أنه فى أول فبراير الماضى أطاح جيش ميانمار بالحكومة المحلية وشكل مجلسًا عسكريًا ، متهمًا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بالمشاركة فى تزوير الانتخابات ، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام. واحتجز الجيش عددا من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو كى.
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