واشنطن: ندعم يمنا موحدا بعيدا عن النفوذ الأجنبى

جدة - نرمين السيد - أبلغ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن جريفيث، بأن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب فى اليمن، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث الأمريكى نيد برايس فى بيان: "أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنًا موحدًا ومستقرًا وبعيدًا عن النفوذ الأجنبى". واعتبر وزير الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد حل عسكرى للصراع فى اليمن.

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