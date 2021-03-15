أطباء بلا حدود تدين هجمات الجيش الإثيوبى على المراكز الطبية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، منذ قليل، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قوات الجيش الإثيوبى سيطرت على أغلب المراكز الصحية فى إقليم تيجراى. وتشن القوات الفيدرالية الإثيوبية حربًا على إقليم تيجراى منذ شهر سبتمبر الماضى، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى انتهاء العمليات العسكرية فى تيجراى منذ 4 نوفمبر الماضى، وسط استمرار أزمة عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من آتون الحرب فى بلادهم إلى دول الجوار.

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