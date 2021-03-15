منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati

يبحث الكثير من الطلاب علي محركات البحث عن طريقة تسجيل الدخول علي منصة مدرستي، ومن الجدير بالذكر أننا سوف نسرد لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لكي تقوم بالتسجيل علي منصة مدرستي بدون أي مشاكل، تعتبر منصة مدرستي فكرة لاستكمال التعليم في داخل المملكة العربية السعودية للحد من الوباء المنتشر، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية حيث أنها تساهم في نشر جداول الحصص كما تقدم الاختبارات الإلكترونية حيث أن الطالب يتم أختباره و رصد درجاته علي المنصة بدون الحاجة للذهاب إلي المدرسة، حيث تساهم عملية التعليم الإلكتروني الحد من الإصابة بالوباء، هيا بنا لنعلم كيفية التسجيل في المنصة بالخطوات البسيطة.

يجب عليك الدخول للموقع الرسمي منصة مدرستي قم بتحديد هل انت طالب أم مدرس قم بإدخال حسابك المايكروسوفت تم تسجيل دخولك بنجاح

وبعد أن قمنا بتسجيل الدخول داخل منصة مدرستي، كيف نقوم بحضور درس علي منصة مدرستي، حيث أن هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين لا يعلمون طريقة حضور درس علي منصة مدرستي لذلك سوف نسرد لكم طريقة حضور درس علي منصة مدرستي بطريقة سهلة وسلسه

طريقة حضور درس في منصة مدرستي

لكي تحضر درس علي منصة مدرستي يجب عليك أن تقوم بالخطوات التالية، حيث سوف نكتب لكم الطريقة علي هيئة نقاط متتالية

نقوم بالدخول إلي منصة مدرستي

نقوم بتسجيل الدخول علي المنصة

نختار من القائمة الجانبية “جدولي”

نختار بعد ذالك المادة التي نرغب بحضورها

أصبح التعليم من الطرق المهمة والسهلة جدًا عبر الموقع الإلكتروني ، حيث يتيح لهم الوصول إلى منصة مدرستي التعليمية ، مما يجعلهم دائمًا في موجة من الاتساق في متابعة جميع المواد الدراسية على المستوى اليومي ، حاليًا ، الطلاب يمكن الوصول إلى تطبيق توكلنا في أسرع وقت ممكن من خلال تحميله من الأنترنت ، من أجل متابعة جميع الدروس اليومية على منصة مدرستي التعليمية، نتمنى من الله التفوق لجميع الطلاب والطالبات، حيث أنهم هم أبناء المملكة العربية السعودية و أيضآ هم مستقبل الوطن، للاستفسار حول منصة مدرستي لا تتردد في ترك تعليق حول مشكلتك الخاصة وسوف نرد عليكم في أقرب وقت.