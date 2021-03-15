هيمنة مصرية على قائمة أغلى اللاعبين في "أبطال إفريقيا"

اختارت الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا أن تقام المباراة الرابعة من دوري المجموعات الثلاثاء المقبل، والتي معها ستحسم أمور كثيرة لها علاقة بالأندية التي ستصعد للدور الثاني رسميا.

وتقام الثلاثاء، ثلاثة مباريات، في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف الهلال السوداني على أرضه شباب بلوزداد الجزائري، كما يستضيف سيمبا المريخ السوداني، ويلعب الأهلي المصري مباراة غاية في الصعوبة مع فيتا كلوب.

كذلك يستضيف بترو أتليتكو فريق كايزر تشيفز، وصاندونز يواجه مازيمبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، ويحلّ الوداد المغربي ضيفا على حوريا الغيني، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يقابل الزمالك المصري الترجي التونسي في القاهرة، ويحلّ تونغيت السنغالي ضيفا على مولودية الجزائر.

ومع سعيها للصعود للدور المقبل، تعتمد الأندية على عدد من اللاعبين الذين يتمتعون بقيمة سوقية مرتفعة.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بالإحصائيات الكروية، فإن لاعبي الأهلي والزمالك، محمد الشناوي وفرجاني ساسي، في المركزين الأول والثاني بـ2.5 مليون يورو.

الشناوي أو كما يطلق عليه جماهير الأهلي "الأخطبوط" استطاع تقديم أداء مذهل مع الفريق الأحمر، لدرجة اعتبره النقاد أنه "العنصر الأهم في الأهلي"، الذي تطمئن الجماهير والجهاز الفني بوجوده، بخلاف دوره القيادي في الملعب وحثّ زملاءه دوما على إحراز الأهداف والفوز بالمباريات.

أما ساسي، أو كما أطلق عليه الجماهير "مايسترو وفنان خط الوسط"، فاستطاع إبهار المتابعين بأدائه الاحترافي، ومهارته الفائقة في إيجاد الحلول لفريقه في أي وقت، وتحت أي ضغوط، وتمكن مع الفريق الأبيض في حصد عدد من البطولات أهمها الكونفدرالية الإفريقية وكأسي السوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي الزمالك المصري أشرف بن شرقي، التي تناديه الجماهير البيضاء بـ"بن قلبي" لما يملكه من قدرات مميزة وتحقيقه أهدافا قاتلة بقيمة تسويقية بلغت مليوني يورو.

بن شرقي الذي ينتهي عقده مع الزمالك العام المقبل، بعد أن قدم من الهلال السعودي الذي حقق معه ثنائية الدوري والسوبر، ومع الزمالك كأس السوبر الإفريقي والمصري وكأس مصر، تعوّل عليه "الجماهير البيضاء" الحصول على اللقب الإفريقي الغالي الغائب عن الفريق القاهري، والذي كان قد سبق وتوّج به اللاعب عندما كان في صفوف الوداد المغربي عام 2017.

وبقيمة 1.5 مليون يورو، حصد لاعبو الأهلي المصري علي معلول وأليو ديانغ وعمرو السولية ومجدي أفشة وجونيور أجايي، من المراكز الرابع وحتى الثامن، من حيث أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء مدافع نادي الزمالك المصري محمود علاء في المركز التاسع بقيمة تسويقية قُدرت بـ1.5 مليون يورو، غير أنّ هناك أقاويل تشير باقتراب اللاعب نهاية العام من اللعب في الدوري السعودي بعد أن تم الإعلان عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي من الحصول على خدمات المدافع الدولي، وأحد هدافي الفريق الأبيض خلال الأعوام الأخيرة، نظرا لما يتميز به من دقة في لعب الكرات العالية بالرأس بجانب ركلات الترجيح.

وفي المركز العاشر جاء صانع ألعاب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي خاما بيليات بقيمة تسويقية بلغت 1.5 مليون يورو، ولكن بعد الأنباء التي تم تداولها بتوقيع اللاعب بشكل رسمي لفريق بيراميدز المصري على الانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مليوني يورو، فمن المتوقع أن يرتفع ترتيب اللاعب ويحتل مكانة أعلى في قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة المشاركين في بطولة دوري الأبطال الإفريقي.