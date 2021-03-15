عاجل.. المجلس الرئاسي الليبى يؤدى اليمين أمام المحكمة العليا بعد قليل

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جدة - نرمين السيد - وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اجتمع أمس الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.
وبحث رئيس الحكومة فى الاجتماع التنسيقى الذى عُقد اليوم خطط الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
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