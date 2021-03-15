التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم التحالف، العميد تركى المالكى، فى تصريح أدلى به للتلفزيون السعودى فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، إن" تحالف دعم الشرعية فى اليمن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى صوب مدينة خميس مشيط".
وأضاف المالكى "أن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط"، لافتًا إلى أن "المنظومة الدفاعية نجحت فى اسقاطها وتدميرها فور رصدها".
وكان التحالف العربى أعلن يوم الخميس الماضى، أن قوات التحالف قامت برصد وتدمير وحدة دفاع جوى معادية من نوع "سام - 6" تابعة للمليشيا الحوثية فى مأرب شمال شرقى العاصمة اليمنية صنعاء.
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