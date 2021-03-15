عاجل.. قصف مخزن للأسلحة والصواريخ للحوثيين فى حجة

جدة - نرمين السيد - كما قصفت القوات اليمنية مخزنًا للأسلحة والصواريخ تابع للحوثيين فى حجة، كما قام الجيش اليمنى بتأمين مناطق عزلة بنى حسن قرى بمديرية مستبأ فى حجة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

وكان الجيش الوطنى اليمن أعلن فى وقت سابق من اليوم الإثنين، مقتل القيادى الحوثى محمد هادى عجار، خلال المعارك بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثيين فى محافظة حجة.