تسجيل 6604 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 6604 ليصل الإجمالي إلى مليونين و575849.

كما أظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 47 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73418 حالة.

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 119.54 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و775528.