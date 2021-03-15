رابط تقديم الجامعات السودانية لعام 2021 وشروط القبول admission.gov.sd

نقدم لكم رابط تقديم الجامعات السودانية لعام 2021 وشروط القبول من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط تقديم الجامعات السودانية لعام 2021 وشروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على أن تكون مواعيد التقديم ابتداءً من الأحد الموافق 7 مارس 2021 وحتى يوم الثلاثاء 30 من مارس 2021، وطرحت الوزارة مجموعة ن شروط القبول والالتحاق ومن خلال المقال نوضح لكم جميع المعلومات الهامة حول التقديم والقبول والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم الجامعات السودانية لعام 2021

وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الجامعات السودانية لعام 2021 تسهيلاً على الطلاب حتى لا يضطروا للتوجه للجامعات مما قد ينتج عنه بعض التجمعات الغير مرغوب فيها أثناء تفشي فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم، فمن خلال الرابط يمكنهم تقديم طلب الالتحاق وكتابة كافة البيانات المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط التي قررتها الوزارة بالنسبة للعام الدراسي الجديد وقد صرحت الوزارة أيضاً بأنه تم تحديد موعد التقديم في الجامعات الخاصة من الأحد 7 مارس وحتى الخميس 18 مارس لأبناء السادة العاملين والوافدين من خلال الرابط نفسه.

شروط القبول في الجامعات السودانية 2021

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط لقبول الطلاب في تقديم في الجامعات السودانية للعام 2021 وجاءت الشروط كالتالي:

شرط حصول الطلاب السودانيين الذين حصلوا على شهادة الحفظة من جامعة القرآن الكريم بكليات التعليم العالي المختلفة وذلك باتباع نظام النفقات الخاصة.

تخصيص 50% من المقاعد لطلاب النفقات الخاصة وذلك عن طريق إضافة أعداد للدراسة بالجامعات السودانية.

الرسوم الدراسية تحدد من قبل المؤسسات على نظام النفقة الخاصة ويطبق ذلك على جميع كليات الجامعة.

عدم وجود أي منح دراسية للالتحاق بالجامعات السودانية عام 2021، كما أنه لا يمكن تخفيض المصروفات الدراسية بنظام النفقة الخاصة.