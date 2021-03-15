عاجل هشتاغ كلنا محمد بن سلمان يتصدر تويتر

تصدر هشتاغ كلنا محمد بن سلمان علي تطبيق تويتر، حيث أكدت المملكة العربية السعودية ، في وقت سابق مساء أمس ، رفضها القاطع للاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة الواردة في التقرير عن قيادة المملكة والتي لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال ، وتضمن التقرير مجموعة من المعلومات وغيرها من الاستنتاجات غير الصحيحة ، والتفاصيل:صدر هاشتاغ # كلنا محمد بن سلمان على تويتر خلال الساعات الماضية رافضًا تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي أكدت وزارة الخارجية السعودية أنه استند إلى “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة”. . وشهد الهاشتاغ سباقا بين ملايين المواطنين العرب لمواجهة هذا التقرير الذي وصفوه بـ بـ الابتزاز الرخيص.

ومن جانب دولة الأمارات الشقيقة

أعلنت الإمارات دعمها لبيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، في بيان ، عن ثقتها ودعمها. لأحكام القضاء السعودي ، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ النظام بشفافية ونزاهة ، ومحاسبة جميع المتورطين فيه. في هذه الحالة.

من جانب البرلمان العربي

أكد مجلس النواب العربي ، اليوم السبت ، رفضه القاطع للتعدي على سيادة المملكة العربية السعودية ، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها ، ويؤكد دعمه للبيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بشأن التقرير المقدم للكونغرس الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

في محاولة لإظهار التضامن مع المجتمع الخارجي ، قام عدد من المتابعين بالتغريد باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى الغرب مفادها أن السعوديين يصطفون وراء بن سلمان.

أعرب عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحالفهم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، عقب تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.