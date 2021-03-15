عروض تقسيط السيارات لاند كروزر اقساط تويوتا اقل من 1000

الجمع بين عروض اقساط تويوتا اقل من 1000 ريال والحصول على سيارة دفع رباعي أو سيارة كبيرة ومشهورة بحجم تويوتا لاند كروزر قد يراه البعض مستحيلًا لكن مع قدر بسيط من التفكير ودراسة عروض تقسيط السيارات يمكن تقسيط لاند كروزر اقساط اقل من 1000 ريال أو تزيد على الألف ريال بقدر بسيط وهذا يتطلب منا سداد الدفعة المقدمة في حدود نصف الثمن أو أكثر وربما يقول قائل ما فائدة التقسيط إن كنت أمتلك نصف الثمن أو أكثر الإجابة ببساطة أنك بهذا المقدم الكبير يمكنك تملك السيارة بقسط شهري لا يكاد يذكر وربما يصل إلى 30 أو 40 ريال في اليوم الواحد وهنا تكون قد اشتريت السيارة بنصف الثمن والنصف الثاني سيكون على هيئة مصروفات يومية أو شهرية لا تشعر بها.

تقسيط لاند كروزر اقساط تويوتا اقل من 1000 ريال

لتقريب المثال السابق سوف نتعامل على أساس الموديل الأول من تويوتا لاند كروزر gxr1 v6 حيث يبلغ سعرها الآن في المتوسط 207 آلف ريال كل ما عليك هو سداد 100 ألف ريال كدفعة مقدمة ( اقل بقليل من نصف الثمن النقدي) وعند تقسيط لاند كروزر gxr على 60 شهر سيكون القسط الشهري في حدود 1066 ريال ما يعني أن القسط يصل إلى 35 ريال في اليوم مع سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة في حدود 30 ألف ريال تسدد نقدًا عند الشراء وسداد باقي الثمن عند نهاية التقسيط.

مواصفات لاند كروزر gxr

تأتي هذه السيارة مع نظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف وثقيل وبمحرك سعة 4.0 لتر 6 إسطوانات في في تي اي مزدوج هذا المحرك لديه قوة قصوى تصل إلى 271 حصان فيما يمكن لهذا المحرك توليد عزم الدوران 385 نيوتن متر كما تأتي مع ناقل الحركة 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي.

تعتبر المزايا التقنية في لاند كروزر gxr أهم المغريات بخلاف المحرك القوي حيث تتضمن نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل وإيقاف المحرك ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات، ونظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك مع نظام مراقبة ضغط الاطارات فضلا عن مثبت سرعة ونظام الزحف.