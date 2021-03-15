وزارة التعليم السعودية تقديم الاختبارات قبل رمضان 1442 وأهم القرارات الجديدة

يرغب أولياء الأمور والطلاب فى تقديم الاختبارات النهائية قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك لكونه شهر خاص بالعبادة والصيام، فيرغبون فى التفرغ للشهر الكريم بدون التفكير فى الدراسة والأختبارات، ذلك ما قدمه الكثيرين لوزارة التعليم السعودية لأخذ القرار الصائب والذي يفيد لطالب مع تقديم موعد الاختبارات، ويذكر أيضاً أن العام الماضي قامت الوزارة بتقديم موعد الاختبارات شهراً كامل لتنتهي قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

التعليم عن بعد

أكدت وزارة التعليم السعودي أستمرار عملية التعليم عن بعد بعد أثبات نجاحها خلال هذا العام، موضحاً أن عودة الحضور للطلاب بالمدارس متعلق بالظروف العامة التي تمر بها المملكة، مع التأكد على تطوير العملية التعليمية خلال العام القادم 1443 بناء على طلب وزير التعليم السعودي “حمد آل شيخ”.

تقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان 1442

فقدم أولياء الأمور طلب لوزارة التعليم لتقديم الاختبارات النهائية والإنتهاء منها قبل شهر رمضان 1442، كما تواصل أولياء الامور عبر الصفحة الرسمية على “توتير” متسائلين للوزارة عن إمكانية تلبية طلبهم، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.

موعد الاختبارات النهائية 1442

فمن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات النهائية لعام 1442 بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار الدراسة خلال شهر رمضان، الجدير بالذكر أيضاً أن حتى تلك اللحظة لم تصدر الوزارة أي قرار خاص بتقديم الاختبارات عن موعدها المحدد.

أهم قرارات وزارة التعليم السعودية الجديدة 1442

أصدرت الوزارة مؤخراً عددة قرارات من اهمها:

تحويل العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية، بدلاً من فصلين. تدريب طلاب الجامعات إلزامياً ستة أشهر قبل التخرج. توسيع المجال التعليمي المشترك للابتدائي. استمرار عملية التعليم عن بعد، بعد إثبات نجاحها.

وزارة التعليم توضح تقسيم الفصول الدراسية

تبدأ دراسة الفصل الثاني 4/6/1442

إجازة عيد الفطر 17/9/1442

عودة الدراسة 6/10/1442

الاختباارت النهائية تبدأ في 11/10/1442

التقسيم المقرر للفصل الدراسي الثاني والاختبارات النهائية 1442

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم محتوي مقالنا والخاص بتقديم موعد الاختباارت للفصل الدراسي التاني 1442، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم، وأجابتكم على سؤالنا اليوم “هل ترغب فى تقديم موعد الاختبارات قبل شهر رمضان 1442؟”