إسرائيل تخفف الإغلاق وتعيد الطلاب إلى المدارس

جدة - نرمين السيد - تبدأ إسرائيل خطة لتخفيف تدابير الإغلاق فى مواجهة كورونا، اليوم الإثنين، حيث يعود الطلاب إلى مدارسهم، ليرتفع إجمالي الطلاب العائدين إلى المدارس إلى أكثر من 2.3 مليون طالب.





فيما يستمر الطلاب فى المناطق المصنفة حمراء، بالنسبة لمعدل الإصابة بها، فى التعلم عن بعد.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فمن المقرر أن تشتمل المرحلة القادمة من الخروج من الإغلاق الصحى إعادة فتح النوادى الليلية والحانات يوم الأحد المقبل.

وكانت إسرائيل أعادت، قبل أسبوع فتح المطاعم والمقاهى، بعد أشهر اقتصر العمل فيها على خدمات التوصيل وطلبات الوجبات السريعة.

واستبعد وزير الصحة الإسرائيلى يولى إدلشتاين، أمس، أن تحتاج إسرائيل إلى فرض إغلاق شامل رابع، وذلك بعد التوسع الكبير الذى حققته فى التلقيح ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يوصى فى هذه المرحلة بإلغاء إلزامية الكمامات فى الأماكن العامة، وأرجع ذلك إلى أن "أكثر من مليون مواطن يمكن أن يُطعموا ولكنهم لم يفعلوا بعد، ونحو مليون ونصف المليون طفل غير مطعمين"، متوقعاً أن يبدأ تطعيمهم فى غضون بضعة أشهر.

وتسعى تل أبيب إلى تطعيم 6.2 ملايين شخص على الأقل فى هذه المرحلة.