توزيع 8.86 ملايين جرعة من لقاح كورونا فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، يقدر معدل التطعيم فى ألمانيا بـ 256.195 جرعة يوميًا، وسط توقعات بأن يستغرق الأمر 1.2 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا وصل إلى 2.58 مليون حالة مؤكدة، ووصل عدد الوفيات إلى 73.463 وفاة.