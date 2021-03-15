تقديم الاختبارات النهائية بالسعودية 1442 إلى قبل رمضان

يريد الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان 1442، وذلك بسبب صعوبة تركيز الطلاب في شهر رمضان على الدراسة بشكل كامل والعبادة والزيارات والأشياء الأخرى، وقد تم تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالعام الماضي إلى قبل رمضان.

موقف الطلاب وأولياء الأمور من تقديم الاختبارات النهائية 1442 قبل رمضان

وقد قام أولياء أمور الطلاب بتقديم طلب لوزارة التعليم السعودية املا في تقديم الاختبارات النهائية 1442، حتى يستطيع الطلاب الإنتهاء من الاختبارات قبل شهر رمضان الكريم، و قد قام أولياء الأمور والطلاب بتدشين هاشتاج #تقديم_الاختبارت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” متسائلين عن إمكانية تقديم الاختبارات النهائية 1442 قبل رمضان.

موعد الاختبارات النهائية 1442

أما بالنسبة لموعد الاختبارات النهائية 1442 وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم السعودي، فهي كالآتي، فمن المقرر عقد الاختبارات النهائية 1442 بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، أي أن الدراسة ستستمر أثناء شهر رمضان مبارك.

ولم تعلن وزارة التعليم السعودية أي قرار حتى اللحظة حيال تقديم الاختبارات النهائية 1442 قبل شهر رمضان كما يطالب أولياء الأمور والطلاب، وسنقوم بإعلامكم عند صدور القرار بشأن هذا الأمر.

الخطة الزمنية الرسمية للدراسة بالعام الدراسي 1442 بالسعودية

قد قامت وزارة التعليم السعودي بإضافة فصل دراسي ثالث هذا العام الدراسي 1442 والذي من المقرر البدء به شهر ذي الحجة 1442 بعد الفصل الدراسي الثاني الذي سينتهي بشهر ذي القعدة 1442.

ومن قرارات وزارة التعليم استمرار عملية التعليم عن بعد عبر المنصات التي دشنتها الوزارة عام 1442 كمنصة مدرستي بعد نجاح التعليم عن بعد وتحقيق نتائج مبشرة من خلاله.

ومن المخطط بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 بدءا من يوم 11 بشهر 10 عام 1442.

وسنوافيكم بأي قرارات جديدة حيال تقديم الاختبارات النهائية بالمملكة فتابعونا.