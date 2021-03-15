madrasati SA: منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول لحصص الأسبوع 9 وواجبات الفصل الثاني 1442

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول للطالب عن طريق رابط مدرستي madrasati sa edu، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية أنه ضمن أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن الدراسة عن بعد مستمرة خلال الفترة الحالية وحتي نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتطوير المنصة الإلكترونية من أجل استقبال دخول الطلاب في كافة الصفوف للحضور واستكمال الفصول الدراسية، وذلك عن طريق المنصة منصة مدرستي رابط الدخول.

منصة مدرستي التعليمية الحصص

وفرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع التاسع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في نقل حي من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، وسنتعرف معكم علي تفاصيل جدول اليوم الاثنين من خلال الجدول التالي.

استقبلت منصتي دخول الطلاب، وأذاعت قنوات عين الدروس اليومية عبر التردد السابق، ويمكنكم الدخول للحضور والاستماع من خلال الخطوات القادمة.

رابط منصتي madrasati للدخول

يمكنكم تسجيل الدخول عبر المنصة من خلال الخطوات التالية، من أجل حضور حصص اليوم عبر المنصة الإلكترونية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

منصة مدرستي الواجبات

وفرت وزارة التعليم رابط من أجل الدخول للحصص، كما وفرت المنصة طريقة لحل الواجبات عن طريق الخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

تعلمنا معكم الآن الحصص الافتراضية لليوم، وذلك من خلال الشرح السابق من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية.