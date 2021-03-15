كورونا فى العالم.. 2.6 مليون وفاة و119.9 مليون إصابة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا حول العالم إلى 119.9 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الإثنين، فى حين بلغت أعداد توزيع اللقاحات 359 مليون جرعة حول العالم، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وأظهرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 119.875 مليون إصابة، فى حين وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 67.9 مليون، وسجل 2.653 مليون وفاة حول العالم. كما أكدت البيانات المجمعة توزيع نحو 359 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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