جانتس عن إيران: خيار الحرب وارد دائما

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الإسرائيلى وزعيم حزب "كاحول لافان"، خلال مقابلة مع قناة "i24 news" الإسرائيلية، أن خيار الحرب هو الخيار الأخير، ولكن يجب أن يظل واردًا دائمًا.
وتابع جانتس: "لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكرى نووى، وممنوع على أمريكا ودل العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك".
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