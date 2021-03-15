جانتس عن إيران: خيار الحرب وارد دائما

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير الإسرائيلى وزعيم حزب "كاحول لافان"، خلال مقابلة مع قناة "i24 news" الإسرائيلية، أن خيار الحرب هو الخيار الأخير، ولكن يجب أن يظل واردًا دائمًا.

وتابع جانتس: "لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح عسكرى نووى، وممنوع على أمريكا ودل العالم أن توافق على ذلك، بل وممنوع على دول المنطقة أن توافق على ذلك".