متظاهرون يغلقون مصفاة للنفط جنوب ذى قار فى العراق

جدة - نرمين السيد - أغلق المتظاهرون مصفاة ذى قار لكرير النفط الخام فى العراق، اليوم الإثنين، حيث منعوا العاملين من دخول مجمع المصفاة جنوب المدينة، وسط استمرار مظاهرات احتجاجية اجتاحت مناطق بمحافظة ذى قار جنوب بغداد.





كما منع المتظاهرون دخول المركبات الحوضية لتوزيع المنتجات النفطية فى مظاهرات احتجاجية، للمطالبة بتحسين الخدمات وبفرص عمل للعاطلين. ووفقا لوسائل إعلام محلية، يجرى محافظ ذ قار المكلف عبد الغنى الأسدى رئيس جهاز الأمن الوطنى العراقى مشاورات مع الزعامات العشائرية والمسؤولين فى محافظة ذى قار منذ أيام، للتوصل إلى صيغة لاختيار مرشح جديد يحظى بقبول الجميع، لإدارة محافظة ذى قار، وإنهاء الاحتجاجات الشعبية.

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