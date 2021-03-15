الدبيبة يصل طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الإعلامى لحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا اليوم الإثنين، وصول رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمدينة طبرق شرقى ليبيا، لأداء اليمين الدستورية فى مجلس النواب المؤقت، وذلك فى أعقاب أداء اليمين أمام المحكمة الإدارية فى طرابلس.





ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال المكتب الإعلامى، إن مراسم التسليم والاستسلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس ستقام غدًا الثلاثاء. وأدى المجلس الرئاسى الليبى الجديد، برئاسة محمد المنفى، اليوم الإثنين، اليمين أمام المحكمة الدستورية فى طرابلس.

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