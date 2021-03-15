الآن تسجيل فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط وعلامات الفصل الأول 2021 وحساب المعدل

فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الفصل الأول 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات أهم الأخبار عن إعلان وزارة التربية الوطنية فيما يخص نتائج الفصل الأول 2021 ، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف علامات ونقاط التلاميذ الفصل الأول 2021 نتائج التعليم المتوسط، ونتطرق خلال هذا المقال لتوضيح طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ خطوة بخطوة عبر نظام معلوماتي ثروة جديد يتيح لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية 2021 لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد من أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.

فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط

رابط فضاء أولياء التلاميذ نتائج كشف نقاط الفصل الأول 2021 ، أوضحت وزارة التربية الوطنية بعض الخدمات الإلكترونية التي يُمكن لجميع أولياء التلاميذ استخدامها للإطلاع على كشف النقاط وعلامات التلاميذ الفصل الأول 2021 من خلال الفضاء المخصص لأولياء التلاميذ بالإضافة إلى إمكانية إطلاعهم بالمعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة.

وكانت وزارة التربية الوطنية أوضحت لجميع أولياء التلاميذ أنها فعلت فضاء أولياء التلاميذ 2021 خدمة الاطلاع عن بعد على النتائج الفصلية للتلاميذ المتمدرسين، عبر الفضاء المخصص للأولياء، وإعلامهم بالمعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة، ونتناول معكم خلال السطور القليلة القادمة على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نتائج التلاميذ الفصل الأول 2021.

التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

قالت وزارة التربية الوطنية أنه على جميع أولياء التلاميذ التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الذي انطلق بداية من يوم الخميس 8 مارس 2021 حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ والإطلاع على كشف النقاط متوسط tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع:

كتابة بيانات الولي كما في الصورة:

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب :

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر:

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

بعد طبع الاستمارة المستخرجة من الموقع ، يتوجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للابن ويقوم بدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه فقط باستخدام بريده الإلكتروني و كلمة المرور التي اختارها.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أنه يمكنكم الإطلاع على كشف النقاط للتلاميذ من خلال الدخول على الموقع الرسمي tharwa education gov dz 2021 من خلال استخدام كود code barre رقم التعريف الوطني الخاص بالتلميذ، ويمكنكم متابعته في الشهادة المدرسة الخاصة بالتلميذ، ويمكنكم متابعة النقاط عن السنوات الدراسية الماضية، هذا وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد من إعلانات وزارة التربية فيما يخص نتائج الفصل الأول 2021.

كشف النقاط فضاء أولياء التلاميذ 2021

توجد الكثير من التساؤلات بخصوص عملية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط للفصل الأول 2021 ، من خلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية وقد يواجه الكثير من الأولياء عدم إمكانية الوصول إلى الفضاء وإتمام عملية التسجيل للإطلاع على كشف النقاط وعلامات الفصل الأول 2021 ويرجع السبب في هذا هو الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع من قبل الزوار، والذي يجعل الفضاء يتعرض لعطل فني وتتخذ الإدارة المسؤولة كافة التدابير للعمل على إصلاح ذلك العطل سريعاً من أجل عودة الموقع للعمل من جديد لذا يرحى التحلي بالصبر وإعادة المحاولة في وقت لاحق.

كما يُمكنكم من خلال فضاء أولياء التلاميذ الإطلاع على كشف نقاط الفصل الأول 2021 من خلال إدخال البيانات قبل متابعة كافة النتائج في مواد اللغة العربية والفرنسية، الرياضيات والتربية الإسلامية والمادة العلمية والتكنولوجيا، والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى معرفة حساب المعدل الفصلي للتلميذ وعلامات الاختبار، من خلال تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط ونتائج الفصل الأول 2021.