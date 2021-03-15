حضري كيكة الرواني الهشة اللذيذ بطريقة ناجحة ومضمونة، تعد كيك الرواني بجوز الهند من أجمل أنواع الكيك، التي يفضلها العديد من الأشخاص، لأنها تتميز بطعم مختلف وشهي ورائحة قوية، تجذب الجميع لتناولها، ويمكن تحضيرها داخل المنزل بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل كيك الرواني بجوز الهند.

تعتبر مكونات عمل كيكة الرواني غير مكلفة وبسيطة جدا وخطوات تحضيرها تتسم بالسهولة، وسوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة مكونات عمل كيكة الرواني بالتفصيل وخطوات تحضيرها

طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند

المكونات

كأس كبير من الدقيق.

كوب كبير من السميد المطحون.

150 جرام من الزبادي.

كأس كبير من السكر.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

70 جرام من جوز الهند.

ثلاث بيضات.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

20 جرام من الفانيلا.

ثلاث ملاعق كبيرة من بشر البرتقال.

اخفقي الفانيلا مع مقدار السكر، والزبادي، والبيض جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضيفي السميد والبيض، وجوز الهند إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة خمس دقائق. اسكبي الملح، وبشر البرتقال، والدقيق، وباقي المكونات إلى خليط البيض بشكل تدريجي، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي الخليط في قالب خاص بالكيك بعد دهنه بقليل من السمن، ثم ضعي القالب في الفرن لمدة ساعة إلا ربع، على نار منخفضة، حتى ينضج كيك الرواني بجوز الهند، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير كيكة الرواني بجوز الهندطريقة تحضير كيكة الرواني باللبن الرائب

المكونات:

كوب ونصف كبير من الطحين.

كأس كبير من السميد المطحون.

120 جرام لبن رائب.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كأس كبير من القطر الجاهز.

اخفقي البيض مع اللبن الرائب، والفانيلا، والسمن، والسكر جيدا ، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الطحين، ومقدار السميد الناعم، وباقي المكونات ماعدا القطر إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة منخفضة، حتى ينضج الكيك. اسكبي القطر فوق سطح كيك الرواني باللبن الرائب، ثم قطعيه حسب الرغبة قبل التقديم.

طريقة تحضير كيكة الرواني باللبن الرائبطريقة عمل كيكة الرواني بالزبادي

المكونات

كوب كبير من السميد.

كوب كبير من الزبادي.

ربع كوب كبير من الدقيق.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب كبير من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

اخلطي البيض والسكر والفانيليا جيدا، ثم يتم إضافة الزبادي إلى البيض واستمري في الخلط جيدا، وبعد ذلك يتم إضافة السميد مع الاستمرار في الخلط. يتم خلط الدقيق والملح وبيكربونات الصودا والبيكنج باودر، ثم يتم إضافة خليط الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق، ويتم خلطهم جيداً. يتم سكب الكيكة في صينية، ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج.

خطوات تحضير كيكة الرواني بالزبادي

وهكذا قد قدمنا لكم من خلال المقال طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند