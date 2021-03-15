ألمانيا: ترصد 388 عضواً فى عشائر إجرامية أغلبهم عرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته إذاعة "برلين-براندنبورج"، فإنه استنادًا إلى "تقرير وضع العشائر الإجرامية لعام 2020" الصادر عن المكتب الإقليمى للشرطة الجنائية فى ولاية برلين، فإن هؤلاء ارتكبوا أكثر من ألف جريمة فى العام الماضى.
ووفقاً للبحث الألمانى، يشير تقرير الشرطة حصريًا إلى أفراد من عائلات كبيرة "منعزلة من أصل عربى"، موضحًا أن البيانات تؤكد أن 45% من المتهمين يحملون الجنسية الألمانية، بينما يحمل 18% منهم يحملون الجنسية الألمانية، فيما لم تتضح جنسية 16% منهم.
كما أشار التقرير إلى أن حوالى 95% من مجرمى العشائر، هم رجال، وتصنف الشرطة معظمهم ـ 191 فردًا ـ جناة من متعددى الجرائم أو عتيدى الإجرام، لاسيما جرائم السير والمخدرات وجرائم القسوة مثل أعمال العنف والمخالفات النظامية.
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