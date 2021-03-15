أبو الغيط: الإنفاق على الصحة أعلى استثمار لأى دولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور فوزى المهدى وزير الصحة بالجمهورية التونسية، ورئيس الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب.

وجاء نص كلمة أحمد أبو الغيط على النحو التالى:

الدكتور فوزى المهدى وزير الصحة بالجمهورية التونسية، رئيس الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب.

السيدات والسادة

يسعدنى أن أكون معكم اليوم للمشاركة فى اجتماع الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتى تنعقد لمواجهة الأعباء الصحية التى فرضتها جائحة كورونا على دولنا، وتحديدا على أنظمتها الصحية، بالإضافة إلى تداعياتها على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة.

لقد مرّ ما يزيد على عامٍ على قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان كورونا جائحة أو وباء عالميا، وقد تجاوزت عداد الوفيات عتبة 2.5 مليون إنسان، والآثار المتشعبة لهذه الجائحة تكاد لا تستثنى بلدا أو حتى إنسانا، وكما هو الحال مع النوازل والملمات التى تقتضى من الإنسان وقفة لمراجعة حياته وأولوياته، فإن الدول أيضا ستنخرط فى مراجعات لقائمة أولوياتها وطُرق أدائها لوظائفها.

والحقيقة لا يخلو تحدٍ من فرصة، وظنى أن الفرصة الكبرى التى ينطوى عليها وباء كورونا هى دفعنا جميعا، كمجتمعات وحكومات، إلى مراجعة طرق تفكيرنا، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكيف مع هذا الواقع الجديد، الذى يبدو لنا جميعاً أنه ليس واقعا عابرا، أو أمرا طارئا ولكنه سيصبح – فى بعض جوانبه على الأقل كما يسمى بالانجليزية- New normal أى وضع جديد مستديم يتعين التعامل معه بوصفه كذلك.

إن العنوان الأهم للتغيير الجارى عالميا يتمثل فى مزيد من التركيز على تعزيز قدرات الحكومات على الصمود فى مواجهة أزمات مركبة، وممتدة التأثير، حتى لو كان احتمال وقوع هذه الأزمات ضئيلا، لقد كشفت جائحة الكورونا عن الكلفة الإنسانية والاقتصادية العالية لمثل هذه الأزمات الخطيرة بما يُبرر حشد الموارد والإمكانيات فى المستقبل للاستعداد لها، ذلك أنه مهما ارتفعت تكلفة تعزيز قدرات الدول فى التعامل مع أزمات مستقبلية محتملة، فإنها لا تُقارن بتكلفة الأزمة حال وقوعها.

لقد صار واضحا لدى الجميع أن الإنفاق على الصحة، وعلى الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحى، هو أعلى استثمار يُمكن أن تقوم به دولة من حيث العائد المجتمعى، بل والاقتصادى على المدى الطويل.

لقد تابعنا جميعا استجاباتٍ مختلفة لحكومات مختلفة عبر العام الماضى فى التعامل مع الجائحة، صحيا ومجتمعيا واقتصاديا، وظنى أنه لا توجد حكومة تقريبا لم تُخطئ أو تتعرض للنقد فى مرحلة من مراحل مواجهة الوباء، بعض الحكومات كان انجح من البعض الآخر من دون شك، ولكن حتى الحكومات التى نجحت فى البداية تعثرت عند مرحلة ما، وبعض الحكومات أخطأت فى التعامل الأولى، ثم ما لبثت أن صححت المسار لاحقاً.

وهنا، فمن المهم أن تستقى الحكومات العربية الدروس وتصل لخلاصاتها الخاصة، من دون تهاون مفرط من ناحية، أو إغراق غير مبرر فى جلد الذات من ناحية أخرى، فالعالم كله واجه خطرا لم يكن مستعدا له، والجميع جرب وأخطأ وأصاب وأعاد التقييم.

وبوجهٍ عام، فإن حال المنطقة العربية يظل أفضل من غيرها، والاستجابات الحكومية اتسمت بقدر عالٍ من المسئولية والحسم، وإننا نغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتحية لجميع الأطقم الطبية الذين يعملون على الخطوط الأولى فى البلدان العربية، والذين بذلوا الوقت والجهد والعرق، بل والحياة نفسها فى بعض الحالات، لكى يساعدوا المجتمع على تجاوز هذا الخطر الداهم.

السيدات والسادة

لقد صار واضحا أن الاجتثاث الكامل لفيروس كورونا لن يكون ممكناً فى الأجل المنظور، وإنه سيكون علينا فى المستقبل التأقلم مع قدر من التعايش مع هذا الفيروس وما يفرضه من تغير فى النظم الحياتية، وفى العادات الصحية والاجتماعية.

إن العالم يعبر فى هذه الآونة إلى المرحلة الثانية فى التعامل مع الوباء باحتوائه وتطويقه من خلال الأمصال واللقاحات، وهى مرحلة دقيقة وحاسمة حتى بالنسبة للمجتمعات التى لا تشهد نسبا عالية من الإصابة أو الوفاة، لأن اللقاحات تُمثل السبيل الأقصر إلى إعادة النشاط الاقتصادى وفتح الحدود، ويقتضى ذلك من الحكومات العربية، والقطاعات الصحية العمل بصورة حثيثة ومتواصلة من أجل تأمين وصول اللقاحات إلى أكبر عددٍ من السكان، فى أقصر مدى زمنى ممكن، وهو تحدٍ كبير، ويقتضى استجابة على قدره.

لقد رأينا أن بعض الكتل الإقليمية -مثل الاتحاد الأوروبى- تُحرز نجاحا فى إجراءات الحصول على اللقاحات من خلال إجراءات تكاملية وتنسيقية، وهو أمرٌ أتصور أن مجلسكم الموقر سيُعنى به ويلتفت إليه، إن التكامل الإقليمى فى السياسات الصحية يُمثل عنوانا مهما فى السنوات القادمة، إذ ثبت أن لا دولةَ قادرة على مواجهة التحدى الذى تمثله الجائحة بمفردها، الأمر الذى يقتضى تفكيرا إبداعياً فى مجال التكامل فى السياسات الصحية العربية، بداية من نظم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، وليس انتهاء بتنسيق السياسات الدوائية، إنتاجا واستثمارا وتفاوضا مع الشركات العالمية.

وفى هذا السياق، أود إحاطتكم علما أنه خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى انعقد حضوريا بداية هذا الشهر، تحدث بعض الوزراء عن الرغبة فى وضع استراتيجية عربية للحصول على لقاحات كورونا لدعم وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، ونظراً لأهمية الموضوع فقد ترون اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على صياغة هذه الاستراتيجية الهامة التى ستتولى الأمانة الفنية للمجلس الموقر متابعة إعدادها بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة.

السيدات والسادة

أننى أغتنم هذه المناسبة للترحيب بقرار مجلس الامن الذى اعتمد بالإجماع حول الاتاحة العادلة للقاحات فى مناطق الصراع، ونؤكد هنا على أن مكافحة فيروس كورونا تقتضى توحيد الجهود الدولية والإقليمية والانصاف فى توزيع اللقاحات حول العالم، فلا يُمكن ان يُهزم فيروس كورونا فى أى مكان من دون أن يُهزم فى كل مكان.

وفى هذا السياق، فإننى أثمن ما يجرى من تنسيق بين الجهود العربية ومثيلتها على الصعيد الدولى فى المجالات الصحية، خصوصا مع كلٍ من الجانبين الصينى والأمريكى، وأيضا مع الجانب الأوروبى.

لقد تابعت نتائج الاجتماع المشترك الأول الذى انعقد فى فبراير الماضى بين اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ونأمل فى أن يحقق هذا التعاون استفادةً أكبر من الخبرات الأمريكية فى المجالات الصحية وتوفير الأمصال واللقاحات ونقل التكنولوجيا المتطورة فى الصناعات الدوائية.

كما أتمنى التوفيق والنجاح لأعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربى الصينى فى المجال الصحى لعام 2021، والتى ستستضيفها جمهورية مصر العربية.

اسمحوا لى فى الختام أن أتقدم لكم وللوزراء الجدد الذين يشاركون فى اجتماعات مجلسكم الموقر لأول مرة بالتحية والتقدير، إننا نشد على أياديكم جميعا، ونُقدر جهودكم، ونتمنى لكم ولأعمال مجلسكم الموقر كل التوفيق والنجاح.

وأخص بالشكر والتقدير السيدة فائقة الصالح وزير الصحة بمملكة البحرين ورئيسة المجلس فى دورته السابقة والتى عملت باجتهاد ووفاء لصالح الشعوب العربية.