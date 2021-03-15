إيران تتهم سائحا فرنسيا بالتجسس

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحامي سعيد دهقان: "وجهت إليه، أمس الأحد، اتهام بالتجسس وآخر بالدعاية ضد النظام "، موضحًا أنه قد يصدر حكم بالسجن لفترة طويلة ضد برير.

ولم يصدر رد عن السلطة القضائية الإيرانية بعد، فى حين أكدت الخارجية الفرنسية الشهر الماضى، احتجاز الشاب الفرنسي، مضيفة أنها تتابع الموقف.