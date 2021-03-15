رسميًا.. السودان يطلب وساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول السد

جدة - نرمين السيد - تقدم السودان بطلب رسمى من أجل وساطة رباعية، لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى فى أعقاب فشل التوصل الى حل عبر التفاوض المباشر بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، حسبما أفاد موقع "سودان تربيون".





ووفقًا للصحيفة السودانية، بعث رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، برسائل الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى ومسؤول الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، علاوة على وزير الخارجية الأمريكى، طالبًا منهم التدخل للعب دور الوسيط فى مفاوضات سد النهضة. وبينما جددت القاهرة موافقتها رسميًا على مقترح السودان بإيقاف المحادثات المباشرة وإنشاء وساطة دولية برئاسة الاتحاد الإفريقى، أعلنت الحكومة الاثيوبية قبولها بأن تكون الوساطة إفريقية ملمحا الى رفض بلاده تدخل الأطراف الثلاث الأخرى باعتبار أن الخطوة من شأنها تدويل الملف. وأبدى حمدوك، خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته فى أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه فى المحادثات، والية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.

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