إيران: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، أن الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووى بسبب الانتخابات الرئاسية التى ستقام فى إيران فى يونيو المقبل، والتى سيترتب عليها الانتظار لفترة تصل إلى 6 أشهر.





وفي كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية، قال ظريف، إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تفعل شيئًا مختلفًا عما فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما نقلت "رويترو". وأضاف، أنه لا يرى ضرورة لمحادثات تمهيدية، وأن إيران تريد أن تلمس التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووى أولا قبل إجراء محادثات.

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