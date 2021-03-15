ماكرون: سنظل إلى جانب الشعب السورى لتلبية الحاجات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستظل إلى جانب الشعب السورى لتلبية الحاجات الإنسانية والدفاع عن القانون الدولى ومكافحة الإفلات من العقاب و إيجاد حل سياسى.





وقال ماكرون، فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الحل السياسى للأزمة السورية الحل الوحيد الممكن، لافتًا إلى انتفاض الشعب السورى قبل 10 سنوات بسلام من أجل الحرية والكرامة. ومرت 10 سنوات على اندلاع الاضطرابات فى سوريا، وسط محاولات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة فى البلد الذى أنهكه الحرب، وتشرد الملايين من سكانه بسبب العنف.

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