رابط منصة مدرستي madrasiti. Sa1442 عبر تطبيق توكلنا

يتم البحث يوميا من قبل الألف من الطلاب في جميع المراحل التعليمية عن رابط منصة مدرستي madrasiti. Sa1442، وخاصة بعد إعتماد المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وكذلك من قبل الطلاب والمعلمين، وتقدم المنصة كافة الدروس والشروحات المناسبة للمرحلة الدراسية والفروق الفردية بين الطلاب، ونقدم لحضراتكم أسرع رابط منصة مدرستي للانتقال المباشر الي المنصة لتلقي الدروس وتسجيل الحضور اليومي للطلاب.

رابط منصة مدرستي madrasiti. Sa1442

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة الطلاب من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت المنصات التعليمية هي الحل الأكثر أمان وفاعلية في هذة الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، رابط منصة مدرستي التعليمية يتم من خلالة توفير إحتياجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية، ويمكنكم التواصل مع الزملاء في حدود الدراسة عبر غرف دردشة صوتية متاحة في المنصة وتكون تحت إشراف القائد، ويمكنكم الآن التعلم بطرق ممتعة ومميزة ومن أهم التطبيقات الإلكترونية للتعليم عن بعد عبر المنصة

مجموعة متنوعة من الفيديوهات الكرتونية المخصصة للتعلم.

مجموعة ألعاب تعليمية ترفيهية مميزة.

فيديوهات مرئية لتجسيد المحتوي ليطابق الواقع.

قصص وكتب تربوية ملونة ومميزة.

تجارب تفاعلية.

رابط منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1442

نقدم لحضراتكم خطوات زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهو رابط منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1442

حمل تطبيق توكلنا علي الجوال الشخصي من متجر التطبيقات.

إختر أيقونة منصة مدرستي المتاحة في التطبيقات عبر توكلنا.

قم بالدخول علي رابط منصة مدرستي.

أكتب رقم الهوية الشخصي في الخانة المخصصة لذلك وتأكد منة، حيث يتم كتابتة من جهة معينة.

في حالة وجود أي صعوبة في التعامل مع المنصة أترك تعليق أسفل الخبر وسوف نقدم الحلول المناسبة علي الفور.