أعلنت وزارة الحج والعمرة 1442 هجرياََ للتقدم والتسجيل في الوظائف، متاح للخريجين والخريجات، وهذا من رتبة الرابعة إلى التاسعة للذكور والإناث، حيث أن يمكن التقديم في حوالي 44 وظيفة إدارية للخريجين، وهذا بداخل نظام السلم للموظفين العموميين هذه الوظائف تعد جزء من نظام التوظيف في مدير الموظف، ولذلك يجب على جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على علامات علمية في التخصصات الضرورية التقديم لكي يتم تحديد موعد في جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها، ومن المؤكد أن نظام التعيينات يتوافق مع رواتب الموظفين العموميين بناءاً على توافقه مع العمل الإداري، ولذلك تم الإعلان عبر الموقع الرئيسي الإلكتروني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام التوظيف في جدارا.

ومن الجدير بالذكر أن يوجد رابط لكي يتم التقديم في وزارة الحج والعمرة 1442 هجرياََ، لكي يتم التقديم في الوظائف الـ 44 المتاحين للخريجين والخريجات، حيث أن توجد عدة تقسيمات إلى مجالات سوف نقوم بعرضها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تم الإعلان على أن الرتبة الرابعة الرتبة الإجمالية 3 وظائف، أما وظائف الرتبة السادسة الرتبة 19 وظيفة، أما في حالة الرتبة السابعة 3 وظائف، المرتبة الثامنة والتاسعة المهنية رقم واحد تصل إجمالي عدد الوظائف 44 وظيفة. إن تاريخ التقديم في المهنة الإدارية للذكور تعد على حسب نظام التوظيف في خطة الموظفين يشرع في 8 نيسان 1442 هـ ويمتد إلى 10 آب 1442 هـ. قد تكون المدة حوالي 7 أيام على التوالي.

أقسام الوظائف إلى عدة مجالات :

زادت التساؤلات والاستفسارات حول آلية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة، حيث أن سوف نوضح طريقة التقديم، في هذه الحالة يجب على المتقدم التأكد من كافة البيانات بكل دقة، حتى يتم يتعرض المتقدم لمشكلة، إذا كانت البيانات غير صحيحة،

يجب على المتقدم الدخول على منصة التوظيف الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب على المستفيد كتابة كافة البيانات الخاصة بهم بكل دقة. ثم يجب بعد ذلك الضغط على ” توجيه عرض العمل”. ثم بعد ذلك تحديد المهنة المطلوبة للتوظيف. النقر على حفظ الطلب وطباعته.

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طريقة التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة :