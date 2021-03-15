جدارة الوظائف الإدارية 1442 شروط التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة وموعد بدء وانتهاء التسجيل

جدارة الوظائف الإدارية 1442 من أعلي عمليات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد عن وظائف وزارة الحج 1442 الجارية، والجدير بالذكر أن الوظائف متوفرة للرجال والنساء من مستوفي شروط وظائف جدارة، في هذه المقالة سنوافيكم بتفاصيل موعد تقديم وظائف جدارة وأيضا كيفية تقديم علي الوظائف الإدارية عبر الرابط الرسمي بكل سهولة فتابعونا.

جدارة الوظائف الإدارية 1442

تم الإعلان عن وظائف وزارة الحج والعمرة الإدارية للرجال والنساء والتي تمثلت في:

اخصائي تخطيط

اخصائي أعلام

اخصائي ومطور برامج

إداري مساعد في التطوير

أمن وسلامة

باحث موارد بشرية

باحث للقضايا

تطوير إداري

متابع

مساعد محامي

مندوب علاقات عامة

متابع حج وعمرة

مساعد توظيف

مساعد تدريب

محلل انظمة

موظف تنقية معلومات

مهندس معماري

مراقب منشآت

مساعد مكتبات

متخصص جرافيك

مساعد تنظيم

مساعد مدرب

موقع جدارة 2021

موعد تقديم الوظائف الإدارية جدارة 1442

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن مواعيد تقديم وظائف وزارة الحج لتبدأ يوم 17 مارس الموافق 4 شعبان، وينتهي التقديم رسميا يوم 23 مارس الموافق 10 شعبان وهذا لمدة 3 ايام متتالية فقط.

الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة جدارة النقر علي تقديم وظائف الحج والعمرة عليك أن تقوم بالنقر علي الرغبة للدخول علي الإعلان من خلال الايقونة المخصصة اختيار الوظائف المرجوة وترتيبها حسب الاولويات الشخصية للمتقدم النقر علي حفظ النقر علي “طباعة الطلب”

أن يكون المتقدم من خريجي المعاهد أو الدبلومات بعد المرحلة الثانوية أو يملك ما يعادل الشهادة الثانوية أو من خريجي الجامعات بأي رتبة من البكالوريوس وحتي الدكتوراه وهذا حسب الوظيفة المرادة

أن يتم التقديم إلكترونيا والجدير بالذكر أن المتخصصين الغير التربويين لهم الاولوية عن خريجي النظام التربوي

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة المؤهل من خارج المملكة عليه بالتوجه إلي وزارة التعليم السعودية حتي يقوم بمعادلة الشهادة

يجب أن يكون المتقدم قد أدي اختبار القدرة المعرفية وحاصل علي مرتبة 6،7،8

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

في حالة التقديم علي أحد وظائف المراقبين، يجب أن يكون المتقدم متقن لأحد اللغات التالية: “الاردية، الصينية، الفارسية، التركية، الملايوية، الاوزبكية”

خطوات تقديم وظائف وزارة الحج 1442شروط وظائف الحج والعمرة 1442

تابعونا علي موقعنا المميزة لمعرفة اسماء المقبولين مبدئيا في جدارة الوظائف الإدارية 1442 فور الإعلان عنها رسميا، كما نوافيكم بأجدد الوظائف بالمملكة لحظة بلحظة فتابعونا.

موعد تقديم وظائف الحج والعمرة 1442

تم الإعلان رسميا من قبل وزارة الحج والعمرة أنها قد قامت باستقبال التقديمات علي وظائف جديدة مناسبة للرجال والنساء في مختلف المجالات، ويتم التقديم علي وظائف جدارة علي حسب الدرجة العلمية للمتقدم والمؤهل العلمي، والجدير بالذكر أنه قد تم إتاحة 44 وظيفة للمتقدمين في العديد من المجالات.