معروض طلب علاج من الديوان الملكي وطلب المساعدة 1442

معروض طلب علاج من الديوان الملكي من أكثر ما يتم إرساله من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والمصابون بأمراض يصعب علاجها داخل المملكة ويرغبون في تقديم نموذج طلب علاج بالخارج حيث أنهم لا يملكون المال الكافي للإنفاق على تكاليف السفر والعلاج خارج البلاد، ويمكن تقديم معروض جاهز للديوان الملكي doc ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على صيغة معروض طلب علاج من الديوان الملكي.

معروض طلب علاج من الديوان الملكي

يسمح الديوان الملكي من خلال تقديم معروض طلب علاج من الديوان الملكي الحصول على العلاج على نفقه الدولة بدون أي تكاليف على مقدم الطلب، ويتم تقديم نموذج رسالة طلب علاج بأكثر من طريقة منها البريد الالكتروني للديوان الملكي أو البريد السعودي الممتاز أو كذلك يتم التواصل مع الديوان الملكي تليفونيًا.

صيغة طلب مساعدة للعلاج

أتاح الديوان الملكي طلب علاج للراغبين في الحصول على علاج داخل البلاد أوخارجها ويمكن تقديم معروض طلب علاج في التخصصي للديوان الملكي أيضًا وتكون صيغة معروض طلب علاج من الديوان الملكي هي:

تحية طيبة إلى معالي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أتقدم بطلبي هذا إلى جلالتكم لطلب يد العون لمساعدتي في العلاج خارج البلاد على نفقة الدولة، حيث أن الأطباء قد أقروا على عدم إمكانية علاجي داخل البلاد وأنني لا أملك المال الذي يساعدني على تكاليف العلاج بخارج البلاد وأنني أحتاج إلى إجراء عملية (كتابة اسم العملية والمرض المصاب به) وحيث أنني العائل لأسرتي وبسبب حالتي الصحية لا استطيع العمل فالرجاء من جلالتكم التكرم بالموافقة على طلبي.

اسم المرسل/ رقم الهوية/ العنوان/ رقم الجوال/

معروض للديوان الملكي لمرضي السرطان

يعاني الأفراد المصابون بمرض السرطان من التكاليف الباهظة للأدوية ونظرًا لطول فترة العلاج فإنهم يلجئون لتقديم معروض للديوان الملكي لطلب العلاج وسوف نقدم فيما يلي صيغة طلب علاج على نفقة الدولة لمرضي السرطان:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية مقدمة إلى فخامة السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله

أتقدم بطلبي هذا إلى جلالتكم لمساعدتي بالعلاج على نفقة الدولة حيث أنني مصاب بالسرطان ولا يخفي على سموكم التكاليف الباهظة لعلاج هذا لمرض ولا أملك من المال ما يساعدني على الانفاق على هذا العلاج وأنني أعول أسرة كاملة ودخلي لا يسمح بأكثر من ذلك، فالرجاء من معاليكم التكرم بالموافقة على علاجي على نفقة الدول. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظكم ويجعلكم عونًا لأبناء شعبكم الكريم.

اسم المرسل/ رقم الجوال/ العنوان/