أخبار اليمن : قصف جوي يمني على اهداف سعودية

قصف جوي يمني على اهداف سعودية‏وشن سلاح الجو المسير اليوم، عملية هجومية على أهداف عسكرية في العمق السعودي أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.. مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع السادسة التي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي .

