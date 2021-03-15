أخبار اليمن : استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة

استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدةاستمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ابنها، فيما شن الطيران غارات على محافظة حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 158 خرقاً بينها زحف شمال شرق المنظر ومحاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والدريهمي.

ومن بين الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 والفازة والدريهمي وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والمنظر والدريهمي والجبلية والفازة وكيلو16 .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 31 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 247 صاروخاً وقذيفة و101 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد امرأة وإصابة ابنها نتيجة قذيفة أطلقتها طائرة بدون طيار تابعة للعدوان بالقرب من جامع القدس في مديرية الحوك.

وأفاد بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة.