عاجل.. بريطانيا تعلن عقوبات جديدة على النظام السورى تشمل حلفاء للأسد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، تشمل العقوبات البريطانية الجديدة على سوريا فيصل المقداد وزير الخارجية السورى، ولونا الشبل المستشارة الإعلامية فى رئاسة الجمهورية السورية، ويسار إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية. كما شملت العقوبات البريطانية على سوريا، رجال أعمال وقائدا فى الحرس الجمهورى.

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