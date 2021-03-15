مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، كما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلى باحات "الأقصى" واعتلوا المسجد القبلى، تزامنا مع تلك الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.