جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "صوت الجيش" فى الصومال، إن القوات الخاصة "دنب" نفذت عملية عسكرية ناجحة صباح اليوم فى بلدة توراتورو بمحافظة شبيلى السفلى، وأحبطت هجوما بسيارة مفخخة.
ومن جانبه، قال قائد الجيش الصومالى أدوار يوسف راجى: "أسفرت العملية عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها"، مضيفة: "السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابى فيها".
وأشار راجى إلى "معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم بالسيارة المفخخة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الصومال يحبط هجوما بسيارة مفخخة فى مقديشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.