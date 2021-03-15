جيش الصومال يحبط هجوما بسيارة مفخخة فى مقديشيو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "صوت الجيش" فى الصومال، إن القوات الخاصة "دنب" نفذت عملية عسكرية ناجحة صباح اليوم فى بلدة توراتورو بمحافظة شبيلى السفلى، وأحبطت هجوما بسيارة مفخخة.

ومن جانبه، قال قائد الجيش الصومالى أدوار يوسف راجى: "أسفرت العملية عن تدمير السيارة المفخخة بشكل كامل وتصفية سائقها"، مضيفة: "السيارة كانت متجهة إلى مقديشو لتنفيذ هجوم إرهابى فيها".

وأشار راجى إلى "معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات المسلحة أدت إلى إحباط الهجوم بالسيارة المفخخة".