عاجل.. رئيس الحكومة الليبية يؤدى اليمين أمام مجلس النواب فى طبرق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال المكتب الإعلامى، إن مراسم التسليم والاستسلام بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس ستقام غدًا الثلاثاء.

وأدى المجلس الرئاسى الليبى الجديد، برئاسة محمد المنفى، اليوم الإثنين، اليمين أمام المحكمة الدستورية فى طرابلس.