منصة مدرستي الواجبات المنزلية 1442 رابط وزارة التعليم schools.madrasati.sa

ننشر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات المنزلية وطريقة حل الواجبات الإلكترونية عبر المنصة التعليمية للتعليم عن بُعد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن وفرت وزارة التعليم عام خيارات مناسبة للطلاب والطالبات لمتابعة دروسهم الافتراضية عن طريق الوسيلة المناسبة لهم.

ويتم من خلال منصة مدرستي التعليمية تقديم دروساً افتراضية آمنة عبر الإنترنت عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز الذي يتفاعل من خلاله المعلم مع طلابه ويجيب على كافة الاستفسارات الخاصة بهم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول منصة مدرستي الإلكترونية، بالإضافة إلى شرح طريقة الوصول للواجبات المدرسية وحلها.

منصة مدرستي الواجبات المنزلية 1442

تعتبر منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية هي الخيار الوزاري الأنسب للمرحلة الحالية التي تمر بها كافة البلاد، لذلك قامت وزارة التعليم عام بتوفير أدوات تعليمية تدعم العملية التعليمية تعمل على المساهمة والمساعدة في تحقيق أهداف المقررات التعليمية، بالإضافة إلى دورها الهام في تنمية قيم ومهارات ومعارف الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام.

وفي ظل سعي الطلاب المجتهدون في إنجاز المهام التعليمية المطلوبة منه وفق الأولويات المرتبة لها ومتطلبات المعلمين، وتشمل هذه المهام المطلوبة من الطلاب كافة الأنشطة التعليمية التي يطلبها المعلم من الطالب أو الطالبة، ويعد حل الواجبات الإلكترونية عبر منصة مدرستي من أهم المتطلبات التي يجب على كل طالب إنجازها.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442

يتم الحصول على اسم المستخدم في منصة مدرستي من خلال آلية موضحة من قبل وزارة التعليم عام سعياً منها لمواكبة التطوير في العصر الحديث، حيث طبقت آلية التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية بهدف الوصول للهدف الرئيسي للعملية التعليمية وتحقيق الاستفادة منها لكل الفئات، لذلك يمكنك التسجيل مباشرةً في منصة مدرستي من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى منصة توكلنا الإلكترونية وتسجيل حسابك في الموقع.

اختيار بيانات منصة مدرستي بعد الانتهاء من التسجيل.

سيظهر اسم المستخدم الخاص بك أو اسم المستخدمين التابعين لك.

انقر على إرسال كلمة المرور وستصلك رسالة SMS تتضمن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم الذي تم اختياره.

ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة حل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

يتم دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة لحل الواجبات الإلكترونية المنزلية التي بدأت أو التي انتهت أو الواجبات التي لم تبدأ بعد، ومن يرغب في التعرف على الخطوات يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

دخول منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الرابط التالي (schools.madrasati.sa).

من القائمة الرئيسية قم باختيار المقررات والمصادر.

النقر على “الواجبات”.

يمكنكم التعرف على حالة الواجب عن طريق النقر على الثلاث نقاط أعلى يسار الصفحة (الكل – بدأت – انتهت – لم تبدأ).

سيتم عرض بيانات الواجبات وحالته سواء تم الحل أو لم يتم الحل أو لم ينتهي الحل حتى الآن.

ستجد بجانب كل واجب خياران (حل الواجب في حال لم يتم الحل – مشاهدة الواجب في حال تم الحل – استعراض الواجب).

ويجب الإطلاع دائماً على توقيت الانتهاء من حل الواجب، حيث يتم عرض المدة المتبقية بجانب كل واجب من الواجبات المدرسية، وبعد قيام الطالب بحل الواجب يتم النقر على أيقونة إظهار النتيجة، حيث يقوم النظام بالتصحيح الآلي للواجب، ومن ثم إظهار نتيجة الطالب.

منصة مدرستي نتائج الطلاب 1442

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم عام بشأن أعمال الاختبارات الفترية وأعمال السنة وإخراج نتائج الطلاب في النظام المركزي التعليمي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، فمن المقرر اكتمال إدخال جميع معايير التقويم للفترة الثالثة (أول وثاني ابتدائي) والبدء في تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ السابع والعشرون من شهر رجب.

كما سيتم في نفس التاريخ السابق اكتمال إدخال درجات الطلاب للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس) أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر، ومن ثم البدء في تسليم إشعار الفترة الثالثة للطلاب.

وعن طريق تسجيل منصة مدرستي للطالب أو ولي الأمر للحساب الخاص بالمستخدم، فيمكنكم استخراج إشعارات الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، وذلك من خلال دخول منصة مدرستي التعليمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

الضغط على “التقويم” من القائمة الرئيسية.

اختيار إشعارات الفترة الثالثة.

سيتم التحويل إلى بيانات الطالب، وفي نهاية الصفحة تجد أيقونة الملفات، قم بالنقر عليها.

سيتم تنزيلها على الجهاز الخاص بك بصيغة pdf.

قم بفتح الملف المتضمن إشعارات الفترة الثالثة للطلاب.

البحث عن شهادة الابن أو الابنة ضمن الشهادات.

ويجب العلم أنه يتم رفع الإشعارات في نظام نور المركزي، وفي حال رفع الإشعارات على منصة مدرستي من قبل المدرسة التابع لها، فيتم تطبيق الخطوات السابقة، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:السابق.